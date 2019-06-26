البكاء قبل النوم، واحدة من أكثر العادات التي يلجأ لها البعض، وخاصة الفتيات، اعتقادًا منهن، إنه محاولة للتعبير عن الضغوطات الموجودة على عاتقهن، أو للتعبير عن أحزانهن.

وعلى الرغم من أنها عادة متداولة، قد تحدث بشكل كبير، إلا أنها تترك العديد من الآثار السلبية.

ويرصد "هن" أضرار البكاء قبل النوم، حسب ما أوردها موقع "health line"، و"psychology today"

اضطراب النوم:

يتسبب البكاء عادًة قبل النوم، لاضطرابه، وعدم القدرة على النوم بشكل مريح.

السكتات القلبية:

قد يسبب البكاء لفترات طويلة، زيادة ضربات القلب، المُسببة لاختلال وظائفه، وتصل أحيانا للسكتات القلبية.

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التوتر والاكتئاب:

قد يزيد البكاء بشكل كبير لزيادة التوتر، والدخول في نوبات الاكتئاب.

سوء الحالة النفسية:

نتيجة للاكتئاب والقلق، واضطراب النوم عادًة، تتأثر الحالة االنفسية لشكل سيئ.

القاولون العصبي:

تتسبب نوبات البكاء، والحزن عادًة، في الإصابة بالقاولون العصبي.

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