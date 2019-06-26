الامارات | ألوان إماراتية في لندن.. بلمسات اليازية بنت نهيان

شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان إماراتية في لندن.. بلمسات اليازية بنت نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعمال تشكيلية غير تقليدية، يضمها المعرض الشخصي للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يستضيفه غاليري في العاصمة البريطانية لندن، حتى السابع من يوليو المقبل.

ويشتمل معرض «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» على 23 عملاً من مجموعات فنية متباينة، وهي: «رحلة سعيدة»، و«كيرم استيشن إن موشن»، و«مِشماش»، و«مِشماش تريلز».

وتعكس الأعمال معنى عنوان المعرض، الذي استمد من السطر الأول من قصيدة للشاعر بيرسي بيش شيلي، يتأمل خلالها عظمة مصر القديمة بعيون رحالة من عصره. كما ضم المعرض مزيجاً من الأبيات الشعرية التي اختارتها الشيخة اليازية بعناية من نخبة من الشعراء العرب والغرب، والتي تعكس معاني مختلفة لـ«الكنز» في الأدب العالمي.

من ناحيتها، قالت الخبيرة ومنظمة المعارض الفنية، جانيت راضي: «من يتتبع أعمال الشيخة اليازية في المعرض الذي يستضيفه غاليري PI ARTWORK سيجد الصلات التي تربط بين الحضارات، والعادات والتقاليد القديمة والأعراف الأكثر حداثة، فهي تضع الماضي والحاضر جنباً إلى جنب».

وتضم مجموعة «رحلة سعيدة» مزيجاً من الرسومات المستوحاة من لوحات عالمية شهيرة في الدعاية والإعلان عن الخطوط الجوية، مضيفة إليها لمسات فنية لتنطلق في رحلة نوعية مع الفن، عبر عدد من الأعمال التشكيلية غير التقليدية.

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وأضافت الشيخة اليازية إلى مجموعة «كيرم استيشن» ــ التي حصلت على الجائزة الدولية للفنان الناشئ عام 2014، واختيرت لتكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد ــ أعمالاً جديدة تعرض في لندن للمرة الأولى، بعنوان «كيرم استيشن إن موشن»، إذ حولت الفنانة أشكال أزرار ذراع التحكم إلى أقراص كيرم خشبية كبيرة، تتحرك هذه الأشكال بطول ظل العديد من الأسهم.

واسم «كيرم استيشن» مستوحى من لعبتين مشهورتين، لعبة خشبية كلاسيكية، ولعبة فيديو حديثة، إذ جمعت الفنانة في العمل بين أقراص لعبة «الكيرم»، وهي لعبة شهيرة في الإمارات من فترة الخمسينات، ولاتزال تحتفظ بمكانتها، وتحظى بإقبال من الكبار والصغار، خصوصاً في شهر رمضان والأعياد.

وتطرح الشيخة اليازية ــ التي بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وجسّدت لوحاتها أسلوباً جديداً، وتتناول موضوعات ثقافية متنوعة ــ على المتلقي من خلال هذه الفكرة تساؤلاً: ماذا سيحدث عند المزج بين اثنتين من ألعاب المتعة: الأولى لوحة خشبية كلاسيكية، والثانية صندوق لعبة إلكترونية حديثة؟

أما مجموعة «مِشماش» في المعرض الذي افتتحه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ سالم القاسمي، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المساعد لقطاع تنمية المعرفة، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور أبوالهول، فعبارة عن عملات معدنية، أعادت الشيخة اليازية تصميمها من خلال المزج بين رموز تتنوع ما بين حضارات عدة، لتبرز الهويات المشتركة.

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عملاً من مجموعات فنية متباينة يضمها المعرض.