الامارات | تجديد «كوخ» هاري وميغان يكلِّف 3 ملايين دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد «كوخ» هاري وميغان يكلِّف 3 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قصر بكنغهام، أمس، إن كلفة تجديد بيت الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، وزوجته ميغان، الجديد بلغت 2.4 مليون جنيه استرليني (ثلاثة ملايين دولار).

وغطى المبلغ، الذي أخذ من المخصص السنوي للعائلة المالكة الممول من دافعي الضرائب، كلفة تحويل كوخ فروجمور إلى مسكن واحد، بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.

وقال أمين المحفظة الملكية مايكل ستيفنس «لم يخضع العقار للعمل لبضع سنوات، وجرى تخصيصه بالفعل للتجديد بموجب المسؤولية عن الحفاظ على حالة مباني القصور الملكية المشغولة».

وأضاف «جرى استبدال البنية التحتية القديمة لضمان مستقبل طويل الأجل للعقار». فيما نشرت العائلة المالكة التقرير السنوي للمنح السيادية، الذي يقدم تفاصيل عن الدخل والإنفاق، الرسمية للملكة إليزابيث وزوجها.

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وأصبح كوخ فروجمور، الذي يعود إلى القرن الـ19 في فناء مبنى قلعة وندسور، مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري وزوجته ميغان، عندما انتقلا إليه قبل ميلاد طفلهما الأول آرتشي في مايو الماضي.

وجرى تحويل المبني من قبل إلى خمسة مساكن منفصلة، وقرر مسؤولون ملكيون تجديده قبل الموافقة على أنه سيصبح مقر إقامة هاري وميغان.

وقال مصدر في البلاط، طلب عدم نشر اسمه، إن منحة دافعي الضرائب غطت الكلفة الأساسية للمطابخ ودورات المياه والأرضيات، فيما كانت تتولى الأسرة المالكة أي نفقات دفعت لأشياء من قبيل الستائر والتجهيزات.

وأضاف أن الملكة كانت مشاركة في القرار للسماح للزوجين باستخدام الكوخ، وظلت على إطلاع بتقدم العمل في المشروع خلال مراحله.