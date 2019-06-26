الامارات | كمبل: نحن الأفارقة على الطريق.. لم نصل بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن كمبل: نحن الأفارقة على الطريق.. لم نصل بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كمبل، إن التنوع العرقي في الأزياء تحسن في السنوات الأخيرة، لكن يتعين ألا يتعامل قطاع الأزياء مع ذلك باعتباره مجرد صرعة موضة.

وتحدثت كمبل، وهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء، مراراً عن التمييز في قطاع الأزياء الذي تعمل به منذ 33 عاماً. وكانت كمبل (49 عاماً) أول عارضة أزياء سوداء البشرة تظهر على أغلفة مجلات، مثل فوغ وتايم.

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وبدأت حياتها العملية وهي مراهقة، وعرضت لبيوت أزياء شهيرة، مثل فرساتشي وشانيل وبرادا دولتشي آند جابانا وغيرها. وعملت مع مصممين أفارقة، وشاركت في إنتاج أسبوع الموضة في لاغوس في نيجيريا.

وعما إذا كان المصممون الأفارقة قد حصلوا أخيراً على الاعتراف الذي يستحقونه، أضافت كمبل في مقابلة مع «رويترز»: «نحن على الطريق، لم نصل إلى ذلك بعد».

وكانت كمبل واحدة من أشهر خمس عارضات أزياء في أوائل تسعينات القرن الماضي، وظهرت صورها على أغلفة أكثر من 500 مجلة، لكنها كتبت في عدد هذا الشهر من مجلة بريتيش فوغ أنها بدأت في الفترة الأخيرة فقط تشعر بارتياح مع لون بشرتها.