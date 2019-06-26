الامارات | أفراح الأحبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأحبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد حسين الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله جابر إلى كريمة محمد محمد الأحبابي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح اليحر في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل، والمسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.