الامارات | «لامية بن عتيج».. جديد «نبطي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «لامية بن عتيج».. جديد «نبطي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بمئوية الشاعر الإماراتي سعيد بن عتيج الهاملي؛ صدر عن نبطي للنشر، للشاعر سالم أبوجمهور، كتاب جديد بعنوان «لامية بن عتيج».

ويعد الكتاب الـ18 في سلسلة إصدارات أبوجمهور، بدءاً من مطلع الثمانينات، وثالثة قراءاته ودراساته التي تتناول إبداعات روّاد الشعر الشعبي في الإمارات، بعد كتابيه «أماثيل الماجدي بن ظاهر»، و«أماثيل الماجدية بنت ابن ظاهر».

وتميزت الدراسة بتناولها باستفاضة في 150 صفحة من إحدى أهم قصائد بن عتيج، التي تربو على 60 بيتاً.. ويقول في مطلعها: «يا الله يا عالم سراير خاطري.. اتعصْم نفسي عن دروب الميل.. ما تنغفر لي من ابن آدم زلّة.. وانك بزلّات العباد حميل».

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يذكر أن بن عتيج هو الشاعر سعيد بن راشد بن عتيج الهاملي، الذي ولد في محضر حوايا بمنطقة اليوا (ليوا) في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي عام 1875، وتوفي عام 1919. واشتهر بأعذب قصائد (الْوَنَّة).