الامارات | مجموعة بيئية: البندقية في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة بيئية: البندقية في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا، أول من أمس، إنه ينبغي وضع مدينة البندقية على قائمة الأمم المتحدة للمدن المعرّضة للخطر، وإنه ينبغي حظر السفن السياحية من الاقتراب من الهور لتفادي وقوع كارثة بيئية.

وجاءت الدعوة بعد أقل من شهر من اصطدام سفينة سياحية عملاقة بأحد المرافئ وقارب سياحي في البندقية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وجدّد الجدل في إيطاليا بشأن كيفية حماية المدينة التاريخية التي تجتذب 30 مليون سائح سنوياً.

وقالت رئيسة منظمة إيطاليا نوسترا، التي ينص هدفها المعلن على الدفاع عن تراث إيطاليا الثقافي والطبيعي، مارياريتا سينيوريني، إن «البندقية فريدة من نوعها، ولا يمكن أن نسمح بتدميرها أكثر مما هي مدمرة بالفعل».

وأضافت نوسترا خلال مؤتمر صحافي «البندقية واحدة من المدن المعرضة للخطر في العالم». وأعلنت خلال المؤتمر قرار توجيه طلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لوضع المدينة على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر.

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والبندقية مدرجة بالفعل على قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي، لكن مجموعة إيطاليا نوسترا تقول إن إطلاق العنان للسياحة والخروج المطرد لسكان المدينة الذين كانوا يقيمون فيها منذ فترة طويلة والتدهور البيئي عوامل تشكل خطراً على بقاء المدينة.

30

مليون سائح سنوياً

تجتذبهم المدينة

الإيطالية.