الامارات | مخيمات صيفية تستثمر طاقات الصغار الإبداعية

شكرا لقرائتكم خبر عن مخيمات صيفية تستثمر طاقات الصغار الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق فروع نادي سيدات الشارقة الـ10، المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، مخيمات صيفية شاملة، تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية التي تستهدف الأطفال من الجنسين، من عمر عامين وحتى 14 عاماً، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وتحتضن فروع النادي المنتشرة في: البطائح، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، ووادي الحلو، والذيد، ومليحة، والحمرية، والثميد والمدام، فعاليات المخيم ضمن مرافقها «حضانة تاله»، و«مركز لياقة» و«مركز إبداع»، و«مطعم مراسي»، إذ تستضيف الحضانة مخيم تاله الصيفي للأطفال تحت سن ست سنوات، بهدف تنمية مهاراتهم وتقوية شخصياتهم، وتعزيز أنشطتهم التفاعلية مع أقرانهم، إلى جانب تنظيم حزمة متنوعة من الورش الفنية والصحية والمجتمعية، إضافة إلى الرحلات الميدانية التعليمية والترفيهية.

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وقالت مديرة فروع نادي سيدات الشارقة، آمنة الشناصي، إن «النادي يسعى إلى استثمار طاقات الأطفال، وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم، وتقديم كلّ ما هو جديد ومفيد خلال فترة الإجازة السنوية الدراسية»، مؤكدة أن «المخيمات التي تقدمها فروع النادي مدروسة وفق خطة وضعتها للاستفادة المثلى من الإجازات، بما يخدم مهارات المشاركين».

وأضافت الشناصي: «العطلة الصيفية مناخ مثالي للأطفال، كي يستفيدوا من مختلف المعارف والعلوم التي تترافق مع تحصيلهم العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة الفرصة للأطفال ليعيشوا تجربة جديدة وفريدة في مختلف فروع النادي مهمة تخدم الأطفال، وتثري تجاربهم بالكثير من الخبرات والمعارف، وتتيح للآباء والأمهات فرصة مثالية لعيش تجربة علمية وترفيهية بعيدة عن المنزل».

وينظم مطعم مراسي التابع لفروع النادي دورات طهي منوعة، تعلم المشاركات مختلف فنون الطهي وأساليب تطبيقها بشكل سهل، ويقدم «مركز إبداع» مجموعة من الورش والأشغال اليدوية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الألعاب، والمسابقات التراثية المنوعة، فضلاً عن توفير ورش خاصة ترشد الفتيات نحو الاهتمام بالجمال والصحة البدنية، وممارسة التمارين الرياضية المختلفة.