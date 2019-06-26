شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرّج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت «مدرستا الإمارات الدولية بدبي» بفرعَيها بتخرج طلابها في فعاليات احتفل خلالها الطلاب بإتمام تحصيلهم العلمي في المدرسة بنجاح. وسلّم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور، الشهادات لطلاب المدرسة بحضور أحمد خلف الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، وآمنة الحبتور، ومديرَي المدرسة كاثرين ديش-نيكولز، وبراتيبا راو. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حفل تخرّج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.