الامارات | المخيم الترفيهي.. باليه وصيد في الغابات المطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المخيم الترفيهي.. باليه وصيد في الغابات المطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «مراس» أنه تزامناً مع العطلة الصيفية، سيستضيف «هب زيرو» في سيتي ووك بدبي مخيماً ترفيهياً للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، وسيقدم لهم فعاليات تفاعلية عدة، تسهم في تعزيز مهاراتهم، وسيصحب المخيم المشاركين إلى وجهات ترفيهية عدة في «مراس».

وسيستمتع الأطفال بمجموعة من الفعاليات التفاعلية، في كلٍّ من «ذا جرين بلانيت»، و«ماتيل بلاي تاون»، و«سينما روكسي» في سيتي ووك، بالإضافة إلى متنزه لاجونا المائي في لا مير.

وينطلق المخيم الترفيهي في السابع من يوليو، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبلين، حيث ستكون نقطة الانطلاق يومياً من «هب زيرو»، في سيتي ووك.

وتتضمن الأنشطة استكشاف القبة البيولوجية، وورش الفنون والحرف اليدوية المصنوعة من عناصر طبيعية، ولعبة الصيد في طابق الغابات المطيرة في «ذا جرين بلانيت». أما في «ماتيل بلاي تاون»، فستقام دروس باليه وعروض حية وألعاب الشخصيات الكرتونية، كما تقدم صفوف كاراتيه، وسيقضي الأطفال وقتاً مرحاً ومفيداً في متاهات الليزر، ومجموعة من الألعاب في «هب زيرو»، وسيستمتعون بمشاهدة أفلامهم المفضلة في سينما روكسي، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب المائية في متنزه لاجونا المائي، مثل أكوا بلاي وليزي ريفير ومنطقة سبلاش باد.