الامارات | محمد عسّاف يطلّ للمرة الثانية في «موازين» المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عسّاف يطلّ للمرة الثانية في «موازين» المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المغني الفلسطيني الشاب، محمد عساف، حضوره الثاني في مهرجان «موازين إيقاعات العالم» بحفل جماهيري كبير في الحدث الموسيقي الأضخم بالمغرب، الذي يجمع سنوياً فنانين من الشرق والغرب.

وسجل عساف حضوره الأول في موازين عام 2014، بينما شارك للمرة الثانية في المهرجان، أول من أمس، بحفل حضره عشرات الآلاف من المغاربة والعرب على مسرح النهضة.

وعلى مدى أكثر من ساعة، قدم عساف (29 عاماً) في الدورة الـ18 للمهرجان باقة من أغانيه التي أصدرها في ألبومين حتى الآن، إضافة إلى أغانيه الفردية، كما أدى أغاني لمطربين كبار حاليين وراحلين.

وقال عسّاف، خلال مؤتمر صحافي سبق الحفل، إنه يحرص في معظم حفلاته على تقديم أغان طربية لفنانين أثروا فيه، وتعلم منهم، مثل عبدالوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد. وأضاف أنه يعمل حالياً على مشروع لتجديد أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، مشيراً إلى أن المصاعب التي تواجهه تتمثل في الحصول على حقوق الأغاني من ورثة «العندليب الأسمر».