بـ"كاش مايوه".. إطلالة نرمين الفقي بالساحل الشمالي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، بإحدث إطلالاتها خلال عطلتها الصيفية، بالساحل الشمالي.

ونشرت "الفقي" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة مواد مصورة أمام أحد الشواطئ.

وتألقت الفنانة، بـ كاش مايوه، قصير، بدرجات الروز، مع قبعة من الخوص فاتحة اللون، ونظارة شمسية.

وتفاعل العديد من المتابعين، مع إطلالتها الأخيرة، مشيدين بجمالها، ومظهرها.

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واحتفلت نرمين، الجمعة الماضية، بعيد ميلادها الـ47، بصحبة مجموعة من أصدقائها.

وشاركت "الفقي" متابعيها بعدة لقطات مصورة خلال الاحتفال، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا مكشوفا، باللون الأسود، مع شعر منسدل ومكياج هادئ.

وحرصت الفنانة على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة أصدقائها، وخلال تقطيع "تورتة" الاحتفال، كما شاركت صديقاتها الرقص على أنغام الفنان محمود العسيلي.

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