صور| بعد ظهورها بـ"الفستان الأبيض والطرحة".. هل تزوجت الإعلامية دانية الشافعي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور للإعلامية دانية الشافعي، بفستان الزفاف، زاعمين خبر زواجها.

وتألقت الإعلامية، بفستان أبيض جوبير "أوف شولدر" مميز بالتطريزات، وفصوص اللولي، وله ذيل متوسط الطول، كما اعتمدت على طرحة شيفون طويلة، مُطعمة بوردة جوبير أعلاها، فضلا عن تسريحة ويفي ومكياج بسيط للغاية، مشيدين بإطلالتها، ومتسائلين عن شريكها.

جاء ذلك بعدما نشرت "الشافعي" صورة لها بفستان الزفاف، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت دون أن تكشف عن وجهها، مُعلقة: "يقولوا الزواج لازم يكون في سن معين، وأنا أقول لازم يكون مع الشخص المناسب".

وتفاعل العديد من الصور مشيدين بإطلالتها، وهيئتها، وحسن اختيارها لهذا المظهر النهائي، حتى أوضح المنشور الأخير للإعلامية حقيقة الأمر.

ونشرت عبر "الإنستجرام" عدة صور لها بفستان الزفاف، مُعلقة: "هذا اليوم مميز بالنسبة لأي بنت، ودائما تكون حريصة أنها تطلع بأفضل طلة".

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وتابعت: "هذه كانت بروفا وجلسة تصوير للوك عروسة مع إنها مجرد كانت بروفا إلا أن شعوري كان غريبا ومختلفا وأنا لابسة الفستان الأبيض، يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم".

وأضافت: "حبيت المكياج الخفيف وأعتقد إنه راح أعتمده في المستقبل وكمان الفستان البسيط، بنات.. كل ما كنتي أبسط كل ما كانت طلتك أحلى والله يسخر للجميع انتوا إيش رأيكم بالبروفا واللوك؟".

يذكر أن دانية الشافعي، هي إعلامية سعودية، درست مجال الإعلام وكان أول ظهورها على قناة mbc 3، وكانت صرحت من قبل خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، بأنها لا تربطها علاقة باليوتيوبر "دحومي"، سوى الصداقة والأخوة.

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