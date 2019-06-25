رجاء الجداوي تتذكر زوجها حسن مختار: "اشترينا دبلتين بـ31 جنيه.. والحب جه بعد الجواز"

كشفت الفنانة رجاء الجداوي، تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها الراحل حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي الأسبق، قائلةً: "الحب جه بعد الجواز".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc": "مكنتش أعرفه، ولا بفهم في الكرة، واتقابلنا مع محمود المليجي، كنا في السودان، وعملت مكياج المسرح، وكنت أوفر شوية".

وتابعت، أنها كانت مقيمة في فندق يقيم به أعضاء المنتخب الوطني، الذي كان يلعب له "مختار": "لفت نظري إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه، وسألت عليه، وعرفته، لكن هو معبرنيش، أول ست الراجل لما يتجاهلها يلفت نظرها أكتر، لكن اللي يتكعبل من أول لحظة مينفعش".

وعن تفاصيل أول حوار جمعهما، قالت "رجاء"، إنه كان في ثاني يوم لها بالفندق: "قالي النهارده شكلك عدل، لأنك امبارح كنتي عاملة زي البلياتشو، وقالي شكلك حلو، واتريق على شغلي لما قلتله إني مانيكان، وأنا رديتها له لما قالي إنه بيشتغل لاعب كرة".

وعن تفاصيل أول مباراة حضرتها لـ"مختار"، قالت: "قعدت جنب علي قنديل وقلت أجامل المنتخب، وطول الوقت كنت بصقف للفريق ضد مختار، ومكنتش أعرف".

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وأشارت إلى أنه تحدث إليها في الهاتف عندما وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وأخبره بأنه سينتقل إلى هناك مع بعثة المنتخب: "قعد جنبي لما اتقابلنا، وأنا قلتله روح حتة تانية، وصحفي في جريدة أفريقية لما شافنا طلب مني ياخدلنا صورة على اعتبار إنه خطيبي، فرفضت، وقلت لحسن يقوم ويمشي".

وتابعت، أنه طلب يدها، عندما كانا يستقلان الطائرة، لكنها رفضت: "قالي عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمري ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلتله أنا أكبر منك، وقالي إنه بيقبض 55 جنيه، ولما يصد كرة ياخد 5 جنيهات، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتي، وهو قالي هتجوزك يعني هتجوزك".

وواصلت: "لما وصلت مصر، أخد رقم التليفون، وتاني يوم كلمني، وطلب يقابلني، لكن أنا رفضت في الأول، وبعدين اتقابلنا عند سينما رمسيس، ولما كنت بجهز لبسي، لبست حاجة تصغرني، وحسيت إني عاوزة أبقى حلوة، ولما اتقابلنا عرفت إنه ركب ميكروباص، وكان معاه شنطة فيها مضارب اسكواش".

وأردفت: "قالي مش هنقعد وهنشتري الدبل على طول، كان معايا 12 جنيه، وهو كان معاه 18 جنيه، فاشترينا دبلتين بـ31 جنيه، رغم إن اللي معانا كانوا 30 جنيه، فكتبوا على دبلتي حسن محتار، وكتبوا على دبلته رجاء الجداوي".

وأتمت: "كانوا أحلى 46 سنة جواز، رغم إني محبتهوش قبل الجواز، ولكن الحب بعد الجواز هو ده المودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم".

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