أحدها يسبب الموت.. تعرف على أنواع ومخاطر اضطرابات النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

النوم ضروري للحفاظ على صحة الإنسان، لكن هناك بعض الناس يعانون من تداخل بين النوم والاستيقاظ، وأكثر هؤلاء المرضى لا يتذكرون أفعالهم أثناء النوم التي تتراوح بين المحرجة والخطيرة.. ونرصد لكم من خلال موقع livinghours أغرب حالات اضطرابات النوم، وهي كالتالي:

- متلازمة الجميلة النائمة

يعاني المصابون بهذه المتلازمة والمعروفة أيضًا باسم Kleine-Levin Syndrome بالنوم لمدة تترواح من 12 إلى 24 ساعة، وربما أكثر من ذلك.

ويعانوا كذلك من ضعف في الإدراك وإفراط في تناول الطعام والجنس، وغيرها من الاضطرابات، ولم يكتشف العلماء علاج لهذه المتلازمة حتى الآن، ويعتمد الأطباء على الأدوية التي تخفف من أعراضها.

- الخذر

ينام المصابون بهذا الاضطراب في أي وقت خلال اليوم، فهم أشبه بالباندا. ويعتبر البعض أن هذا الأمر مضحك إلا أن هذا المرض يمكن أن يعرّض صاحبه للخطر إذا نام أثناء قيادة السيارة أو القيام بأشياء مهمة في العمل، لأن النوم في هذه الحالة يسيطر على الشخص فجأة ويفقده السيطرة على نفسه تمامًا.

- الأكل أثناء النوم

يستيقظ أصحاب هذه المتلازمة ليلًا لتناول الطعام، وهي المشكلة عبارة عن حالتين "متلازمة النوم المفرط" واضطراب الأكل.

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- شلل النوم

أحد أشهر اضطرابات النوم المنتشرة حول العالم، ويصبح الشخص المصاب غير قادر على التحدث أو تحريك جسده بالرغم من إدراكه للأحداث من حوله.

وبسبب شيوع هذا النوع من الاضطرابات وكثرة تكراره، أصبح جزءًا من الثقافة الشعبية للناس في دول مختلفة حول العالم، خاصة وأنه يثير الذعر والخوف في نفوس الناس.

- الحركة السريعة

يقوم الشخص في هذه الحالة بعدة حركات، سواء المشي أو تحريك العينين بسرعة، وربما يطلق السباب بصوت عالي، أو يركل من حوله.

- الرأس المتفجر

يشعر الشخص بأصوات عالية في رأسه وضجيج مثل الانفجار، ربما أصوات أبواب أو طلقات رصاص أيضًا، ويعاني البعض من المصابين بهذه المتلازمة من هلاوس بصرية بعضها يكون على هيئة ومضات من الضوء الساطع قبل الاستيقاظ من النوم.

- أرق حتى الموت

هو أحد أندر أنواع الاضطرابات للنوم، وتحدث نتيجة طفرة جينية في الجسم، ولا يستطيع الشخص النوم أبدًا حتى يدخل في غيبوبة ثم وفاة نتيجة مضاعفات المرض.