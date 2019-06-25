زوجة لاعب الزمالك تعلق على انتقاد علاقتهما قبل الزفاف: "عاداتنا غير عاداتكم"

علقت أميمة جبران، زوجة لاعب الزمالك، والمنتخب المغربي، حميد أحداد، على انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ظهورها مع الأخير قبل الزفاف، وصورهما سويًا، التي تضمنت بعض اللقطات الحميمة، عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت أميمة: "توضيح بس للشعب المصري، أنا كاتبة كتابي من أكتر من سنة، وما كان في وقت للفرح".

وتابعت: "وإحنا في المغرب غير عاداتكم أهم شيء كتب الكتاب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فوجئوا أمس بخبر زواج حميد أحداد، خاصة أنه اعتاد الظهور برفقة الأخيرة، بالمناسبات والمُباريات الهامة، كان أبرزها نهائي الكونفدرالية، حيث احتفلا سويًا داخل الملعب "بالأحضان والقبلات" أمام الجميع.

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وتألق الثنائي في بداية حفل الزفاف بارتداء الملابس المغربية، التراثية، حيث ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهر الأخير، بعباءة بنفس اللون أيضًا.

كما ظهرت "أميمة" فيما بعد على ارتداء قفطان العروس الأبيض، المُزين بالتطريزات الذهبية، مع طرحة زفاف شفافة، وتاج لامع، بينما ارتدى "أحداد" بدلة سوداء أنيقة.

وحرص نجم النادي الأهلي، والمحترف المغربي، وليد أزارو على حضور الحفل، مرتدي بدلة "كاروهات" فاتحة اللون.

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