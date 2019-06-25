رجاء الجداوي: عانيت الفقر كثيرا وكنت ارتدي حذاء ممزقا.. وتكريم الرئيس لي وسام

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها عانت كثيرا من الفقر، مضيفة "عندما انقطع حذائي لم يكن معي ما يكفي لشراء حذاء جديد، وقمت بربط حذائي القديم على قدمي، وكنت أتعمد أسير كالعرجاء حتى لا يلاحظ أحد أن الحذاء ممزق".

واضافت "رجاء" خلال لقاء مع برنامج"السفيرة عزيزة" على قناة DMC، "عندما أصبحت منيكان والجميع أصبح يتحدث عن أناقتي، كنت أتذكر الحذاء المقطوع الذي ظل في قدمي ثلاث أشهر حتى تمكنت من شراء حذاء جديد، وأطالب كل من عانى من الفقر، وأصبح ثري أن يشعر بالفقراء".

وتابعت: "هناك الكثير من الفنانات يردن خدمة مصر بأي طريقة من بينهم الفنانة يسرا، سبق وأن ذهبت إلى وزيرة البيئة وقلت لها: وجهونا لخدمة مصر، وهذا سيتضح لكل من رأى إعلان 500 500 وشاهد كمية الحيوية الموجودة به".

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كما عبرت "رجاء"، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذو الأعاقة التي أقيمت العام الماضي: "أبكي كلما تذكرت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي، ودعوتة لي بطولة العمر، وأنني سأظل (طول عمري شيك)، وأشكره دائما على هذه الكلمات، والتي أعتبرها أهم وسام حصلت عليه في حياتي".

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