تألقي بالأبيض.. إطلالة البحر والعمل في صيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:
تألقي باللون الأبيض في صيف وربيع 2020، واعتمدي عليه خلال إطلالتك البحرية أو إطلالة العمل اليومي.
ويعتبر اللون الأبيض من الألوان المستمرة معنا من صيف وربيع 2019؛ لإدماجه المميز مع الألوان الأخرى للأحذية والحقائب.
ويمكنك تنسيق الأبيض مع الألوان الصيفية المتعددة منها البرتقالي، والوردي، والأخضر النعناعي، وكذلك الأصفر و"الأوف وايت"، و"البيج"، أو حتى ارتداء بدلة نسائية كاملة من اللون الأبيض، وحذاء حسب ممشى الأزياء الأخير التي قدم من مصممي الأزياء الاشقاء Mulleavy sistersعلى مجموعاتهم الصيفية لعام 2020.
ويمكنك تنسيق الأبيض بلمسات ساحرة مع بعض البلوزات والفساتين للسهرات حسب ممشى الأزياء الأخير لبيت الأزياء RODARTE، وتزين بعض الأقمشة البيضاء مثل التُل الأبيض مع الورود الصغيرة، لتكون صيحة سترات السهرة لعام 2020.
وامتزج الجلد مع اللون الأبيض في الكثير من الأزياء المقدمة من RODARTE حيت اختلط البنطلون الجلد مع البلوزة البيضاء، والفستان الجلد الأسود المزود بالأجنحة من الكتاف باللون الأبيض.
بينما ظهرت البلوزة ظاهرية البطن الصيفية "stomic" البيضاء على البنطلون الجلدي الأسود كأبرز إطلالات الصيف الليلية.
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