موديلات قبعات تتألقين بها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - يجبرنا فصل الصيف على اعتماد موديلات جديدة وإكسسوارات لم نقم بارتدائها من قبل؛ نسبةً لطقسه الحار والحرارة المرتفعة. فمن أهم الإكسسوارات الصيفية القبعة، إذ ركّزت أهم الدور العالمية للأزياء على تقديمها موديلات متنوّعة من الأزياء تناسب جميع الأذواق، إليكِ أجملها:



1- قبعة البوكت

قبعة البوكت

راجت صيحة قبعة البوكت لدى الرجال والنساء أيضاً، فشاهدنا اعتمادها خلال عروض الأزياء العالمية لربيع وصيف 2019. يمكنكِ تنسيق قبعة البوكت بألوان مختلفة؛ كالأبيض أو الأسود أو الميتاليك، مع فساتين صيفية أو قمصان مورّدة.

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2- القبعة الفرنسية

القبعة الفرنسية

موضة القبعة الفرنسية لا تنهيها المواسم والفصول، قدّمتها أهم دور الأزياء؛ كدار «ديور» و«إيترو» بصيحات مختلفة. يمكنك تنسيق القبعة الفرنسية مع قميص نسائي لإطلالة رسمية، أو فستان ميدي لإطلالة صيفيّة مرحة.



3- قبعة القشّ

قبعة القشّ

تصدّرت قبعة القش غيرها من الموديلات خلال صيف 2019، إذ قدّمتها دور الأزياء العالمية؛ كـ«توري بورش، ودولتشي آند غابانا، وفالنتينو»، بموديلات مختلفة. نسّقي صيحة القبعة القش مع إطلالة الشاطئ؛ كفساتين لينين، أو فساتين مورّدة.

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4- قبعة شانيل

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قبعة شانيل

نرى قبعة شانيل الموقّعة بأوّل حرفين من اسم الدار عليها في كلّ مكان، ترتديها النساء إلى الأمام، أو يُدرنها إلى الخلف، حسب نوع إطلالتها، لذا يمكنك تنسيق هذه القبعة مع جميع إطلالتك الرسمية منها أو الكاجوال.



5- القبعة الصينية

القبعة الصينية

عُرف هذا الموديل من القبعات لدى الحضارات، خاصة الصينية، إذ رأينا رواجه خلال ممشى عروض أزياء أهمّ الماركات العالمية، أمثال «دولتشي آند غابانا». نسّقي القبعة الصينية مع إطلالة الفستان المورّد أو البنطلون الفضفاض خلال الصيف.

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6- القبعة الكبيرة

القبعة الكبيرة

لا غنى عن صيحة القبعة الكبيرة خلال فصل الصيف، إذ قدّمها دار «فالنتينو» بصيحة الريش المتدلّي. نسّقي هذه القبعة مع أزياء صيفية؛ كالتنورة أو الشورت القصير.



من بين كل هذه الموديلات، أيّ منها تجرُئين على اعتمادها؟ شاركينا رأيك عبر موقع «الخليج 365. نت».

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