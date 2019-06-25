إطلالات الكشكش الأنسب لإطلالة أنثوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - من صيحة «البولكا دوت» لصيحة الأزياء بألوان ساطعة، ثمّ صيحة الكشكش؛ تسير الموضة على مرّ المواسم، وتندمج السيّدات معها باقتنائها والتزيّن بها، فآخر صيحات الموضة التي رأيناها على منصات عروض الأزياء هي صيحة الأزياء بكشكش.

إليك طرق تنسيق الأزياء الكشكش لإطلالة مفعمة بالحيوية:



1- الجمبسوت الكشكش

الجمبسوت الكشكش

تمتّعي بإطلالة الجمبسوت الفضفاض المزيّن بصيحة الكرانيش على الأكتاف لإطلالة نهارية كاجوال. نسّقي حقيبة القش مع أزيائك وصندل مفتوح.



2- الفستان الكشكش

الفستان الكشكش

إن كنتِ تقصدين الذهاب لقضاء يوم على الشاطئ، يجب عليكِ انتقاء أزياء مريحة، لذلك نسّقي فستاناً قصيراً من اللون الأبيض، مزيّناً بالكشكش مع حزام الخصر من اللون نفسه، وقبعة الشاطئ بموديل القش.



3- البنطلون الكشكش

البنطلون الكشكش

نفضّل اعتماد صيحة الأزياء الفضفاضة من قبل السيّدات من ذوات القوام الرشيق، خصوصاً إن كنتِ من محبّي صيحة الكشكش أيضاً. نسّقي البنطلون الفضفاض المزيّن بالكشكش مع بلوزة من لون مختلف، وحذاء مفتوح بكعب مربّع لإطلالة عصرية.



4- التنورة الكشكش

التنورة الكشكش

لإطلالة صيفيّة بامتياز، اعتمدي صيحة التنورة القصيرة المزيّنة بالكشكش مع تي شيرت ناعم وحذاء مسطّح.

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الفستان الكشكش



إن كنتِ من النساء اللاتي يحببن دمج صيحات مختلفة بإطلالة واحدة، يمكنكِ اعتماد التنورة الميدي المزيّنة بالكشكش أو فستان كشكش بنقشة النمر.



5- القميص الكشكش

القميص الكشكش

خلال انتقائك لأزياء مناسبة لإطلالة العمل، نسّقي قميصاً من خامة الشيفون، مزيّناً بالكشكش مع جينز أو بنطلون رسمي وحذاء بكعب القطّة.

القميص الكشكش



أو يمكنك تنسيق القميص الكشكش مع شورت جينز لإطلالة مفعمة بالأنوثة.



6- إطلالات مونوكروم من صيحة الكشكش

إطلالات مونوكروم من صيحة الكشكش

لإطلالة من لون موحّد؛ اختاري البنطلون من صيحة الكشكش باللون الأسود، مع كروب توب من اللون نفسه، وحذاء مفتوح نود.



7- فساتين سهرة بصيحة الكشكش

فساتين سهرة بصيحة الكشكش

تتعدّد الخيارات عند القدوم لانتقاء فستان السهرة المناسب لحفل صيفي، لذلك ننصحكِ باختيار فستان سهرة طويل مزوّد بشق الساق وكشكش. اختيار الفستان من لون ساطع كالبرتقالي يزيد إطلالتك جمالاً وأنوثة.



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