تصاميم عبايات شبابية للمراهقات لإطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - الصبية في مقتبل العمر، التي تبحث عن موديلات العبايات، لتعتمدها كإطلالة أساسية بمظهرها، حتماً ستعجبها الألوان والتصاميم المبهجة التي تناسبها في هذه المرحلة العمرية، والتي لا تضيف لها سناً، فمن منا ترغب في أن تبدو بمظهر أكبر من سنها الحقيقية؟!



وهناك بالفعل الكثير من التصاميم المميزة التي انتقاها لكِ «الخليج 365. نت»؛ لتختاري منها ما يناسبك، ولا تنسي أن تخبرينا أي التصاميم أعجبك أكثر.



العبايات مع الشراشيب الملونة

حنين الصيفي بالعبايه البينك مع الشراشيب



بهذا الوقت من الصيف، يمكنكِ التألق بالعبايات باللون الروز، مع الشراشيب المتدلية على هيئة إكسسوارات صغيرة من الخيوط، لإطلالة أنيقة ومميزة، كهذا الموديل من العباءة من «حنين الصيفي»، نسقي معها حجاباً أبيض، للمسة صيفية من الدرجة الأولى.



العباية برسومات الورد والفواكه لإطلالة مرحة

العباية برسومات الورد والفواكه لإطلالة مرحة



أعجبنا هذا التصميم المختلف من «أيوا لندن» Aywa London، للعباية المُطبّعة بالورد مع رسومات الفاكهة، وهي لافتة للأنظار بألوانها المبهجة، بإمكانكِ ارتداءها بحفلات الصيف بالمنزل، أو بالمشاوير البسيطة مع الصديقات، ونسقي معها شنطة الخوص العصرية، وحذاء الميول المفتوح؛ حتى لا تظهري متكلفة، مع الألوان الكثيرة الموجودة بالموديل.

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العباية برسومات التريكو والكاروهات

عبايه شبابية من دانا الطويرش



واحدة من التصاميم البسيطة، والأنيقة بالوقت نفسه، هي هذه العباية باللون الأبيض، مع رسومات أشبه بخيوط التريكو الملونة المستوحاة من الثمانينات، مع إطار الكاروهات على أطراف العباءة، وحزام الخصر العريض من المدونة الكويتية «دانا الطويرش»، نسقت معها شنطة الدلو الجلد باللون البترولي، ولو أننا نفضل الشنط الصيفية الكروشيه، أو المزينة باللؤلؤ؛ لتتناسب أكثر مع هذه العباية المميزة.



العبايات المغربية القصيرة

العبايه البيضاء من هوم وي آرت Home We Art



لإطلالة مختلفة ومميزة، يمكنك ارتداء هذه العبايات ذات الطابع المغربي، الأقرب في رسوماتها إلى القفاطين، لكنها في التصميم أكثر بساطة، قصيرة قليلاً، لهذا سترتدين معها البناطيل القماشية، من نفس خامة العباية، ويناسبها أكثر لفات حجاب التوربان؛ لإطلالة عصرية وشبابية أكثر، مع أقراط أذن كبيرة الحجم «ميتاليك».

موديلات عبايات أنيقة باللون الرمادي لمختلف مناسباتِك

موديلات جلابيات لصيف 2019 مطرزة بالورود

طريقة تنسيق عبايات مع إكسسوارات عصرية