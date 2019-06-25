بالفيديو: لفات حجاب شيفون سهلة ومختلفة تألقي بها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 07:36 مساءً - لفات حجاب الشيفون من الموديلات التي تعتقد بعض الصبايا أنه يصعب التعامل معها لعمل ستايلات حجاب مختلفة، كونها غير مرنة أو مطاطية مثل بعض الخامات الأخرى، إلا أنها عصرية ومطلوبة وتفضلها الكثير من الصبايا.



وبهذا الفيديو سنقدم لك 3 لفات حجاب شيفون سهلة ومختلفة، من المدونة حبيبة دا سيلفا، لتتألقي بها في مناسباتِك المختلفة، ولتبدي مميزة في كل مرة ترتدين فيها لفة الحجاب، تعلّمي هذه الطرق البسيطة.



بكل اللفات سوف تعتمدين في الأساس على البطانة، لتثبيت الحجاب أكثر، ولأنّ الشيفون خامة شفافة.



اللفة الأولى

لفات حجاب شيفون بطريقة بسيطة



سوف تضعين الحجاب على رأسكِ من الطرف، بحيث يكون طرفًا قصيرًا جدًّا، بالمقابل الآخر يكون طويلًا جدًّا، ومن ثم ستربطين الحجاب بدبوس، وتبدئين بلفّ الطرف الطويل بطريقة محكمة على رأسِك، وتضعين دبوسًا بالنهاية، ومن ثم تضعين باقي الطرف على كتفكِ الآخر.



اللفة الثانية

لفات حجاب شيفون سهلة



سوف تضعين الحجاب بشكل متساوي الأطراف، وتبدئين بثنيه من كلا الجانبين، وبكل بساطة تلفّينه على رقبتِك، للفة سريعة لمناسباتكِ العاجلة.



اللفة الثالثة

لفات حجاب شيفون





سوف تضعين الحجاب بطريقة متساوية الأطراف أيضًا، وتضعين دبوسًا في المنتصف، ومن ثم تضعين أحد الأطراف على مقدمة الرأس وتثبتيه بدبوس، وتتركينها منسدلة بشكل عشوائي.



