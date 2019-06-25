ابنة رجاء الجداوي: "ماما قالتلي فستان الفرح لازم يبقى حشمة"

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إنّ والدتها أصرّت أنّ يكون فستان زفافها محتشم وذات أكمام طويلة، مضيفة: "ماما مبتحبش غير العرايس الحشمة".

وأضافت "أميرة" خلال لقائها ووالدتها مع جاسمين طه ونهى عبدالعزيز مقدمي برنامج السفيرة عزيزة على قناة "دي إم سي": "خزنّنا 80 ألف فصوص واكسسوارات من الكويت عشان يكون فستان الفرح مميز، وكان في منتهى الجمال".

وتابعت: "أنا عايشة وسط أصدقاء أمي، وأبويا يرحمه الله، ملناش حياة مستقلة، إحنا بنحب بعضنا ومرتبطين جدا ببعض".

فيما قالت رجاء الجداوي: "حوائط منزلي بها الكثير من الحنيّة، وذلك من الحب والارتباط الموجود فى منزلي، وجميع أصدقاء ابنتي أميرة هما أصدقاء لي، وكانوا أصدقاء لزوجي الراحل".

وأجرت الفنانة وفاء عامر مداخلة هاتفية، قالت فيها إنّ هناك علاقة طويلة تربطها برجاء الجداوي، مضيفة: "في مرة كنا مسافرين على طيارة وصايمين، وجه موعد الإفطار، لقتها طلعت علبة فيها محشي وأكلنا".

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والفنانة رجاء الجداوي مواليد 6 سبتمبر 1938 في الإسماعيلية، وهي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، وتزوجت بالكابتن الراحل حسن مختار حارس مرمى الإسماعيلي السابق، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، وكانت بدايتها الفنية بفيلم "غريبة" 1958.

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