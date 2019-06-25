رجاء الجداوي: "تحية كاريوكا منعتني من الخروج سنة.. عشان كذبت"

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إن الإناقة لا تختزل في الملابس فقط، مضيفة، "هناك أناقة في أسلوب الحياة مثل الابتسامة الجميلة، الاهتمام بالأشخاص، الأناقة تعني اختيار الأحاديث الجيدة والتي قد تضر أكثر مما تفيد، الأناقة تعني الابتعاد عن السخرية من الناس".

وأضافت "رجاء"، خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، أن الكتب كانت أقرب أصدقائها، حيث قرأت للكثير من الكتاب العالميين، واكتسبت الكثير من المعلومات من هذه الكتب.

وتابعت "الجداوي"، أن خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، كانت تحذرها بشدة من الكذب، مضيفة "عندما كذبت مرة واحدة في حياتي من أجل التهرب من الذهاب إلى المدرسة، علمت عن طريق الصدفة عن طريق أحد المسؤولين في المدرسة، وكان عقابي منعي من الخروج لمدة سنة دراسية كاملة، أو البديل هو الذهاب إلى المدرسة والاعتراف أمام جميع الطلاب أنني كذبت، وهذا كان عقاب شديد.

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وأضافت: "تحيا كاريوكا زرعت الكثير من المبادئ والقيم بداخلي، ولهذا أصبحت أتجنب الكذب في حياتي".

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