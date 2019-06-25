قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها لا يمكن أن ترفض زيجة رفضًا قاطعًا، مؤكدةً أنها لا تفضل اتباع أساليب العنف مع أبنائها.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc": "مفيش حد بيتغير بعد الجواز، وهيجي في حالة عصبية ويرجع للأصل، حتى اللي بتحط ورنيش اجتماعي وبتقول مامي وبابي لما بتتعصب، بتقول يا مصيبتي".
وتابعت، ان الأم تستطيع دائمًا ما تكون لها رؤية أبعد من ابنتها، لذلك فإنها تنصح بإنهاء بعض العلاقات، لأنها تعلم جيدًا أن الطرف الآخر لن يتغير بعد الزواج: "لكن العنف لا أنصح به، هيولد العند، أنا كنت عصبية لما كنت صغيرة برضه".
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي: "مفيش حد بيتغير بعد الجواز.. ولما يتعصب هيرجع للأصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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