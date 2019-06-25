"باقات نت ومفرش قطيفة".. شاب يطلب تكاليف "الخطوبة" وسخرية واسعة من البنات

"كروت شحن بـ600 جنيه + 1500 فاكهة ولب وشيكولاتة"، كشف حساب متداول لخطبة جرى فسخها، أثارت موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال تعليقات الفتيات بين مؤيد أو معارض لموقف العريس الذي طالب خطيبته باستعادة كل ما أنفقه عليها أثناء فترة الخطوبة.

كانت إحدى الفتيات شاركت متابعيها بصورة من كشف حساب قالت إن خطيبها أرسله لها عقب فسخ الخطبة.

وقام الشاب كما ذكر بكتابة ورقة تضمت مصروفات الخطبة بداية من الشبكة، حتى نفقات نقل الخشب إلى مسكن الزوجية.

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واختلفت تعليقات وردود الفتيات على المنشور، ولكن قالب السخرية كان القاسم المشترك بينها، وقالت أحدهم "ده مفيش منه اتنين"، بينما ذكرت أخرى: "رجعيله دهبه و نجفه و تلاجاته و كل الحاجات الكبيره دي لكن بالنسبه للنت والباقات عادي ممكن تعملي ورقه ديها بمبالغ اكتر واكتبي فيها ضيعتها عليك أما بقى الفاكهه واللب و الشوكولاته فدي ممكن يروح يحاسب عليهم الصرف الصحي"، وتابعت أخرى: "أكيد هو عمل كده بعد ما سمع من باباكى اهانة كتيرة شكله كريم".

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