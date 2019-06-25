فيديو| هجوم وحشي على فتاة إيرانية بسبب الحجاب

كانت تقف مع صديقاتها في منتصف الشارع، تلعب بالمسدسات المائية إضافة إلى عدم ارتداءها الحجاب، وهو الفعل الذي يعده الأمن الإيراني غير أخلاقي، قبل أن تتصاعد الأحداث بوجود الشرطة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو لفتاة تسحل في الشارع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أظهر المقطع المصور، مجموعة من الفتيات الاتي أحاطتهم قوات الأمن في زيهم والزي المدني، وأظهر كذلك فتاة تحاول بقوة أن تبتعد عن رجل الأمن الذي كان يقتادها إلى سيارة الشرطة التي تنتظرها، كي يعتقلها بسبب لعبها بالمسدس المائي، وهي دون غطاء رأس "حجاب".
الواقعة أثارت استياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، وعلق عليه الصحفي الإيراني مسيح النجاد، قائلا: "لا يُسمح لك أن تكون إنسانًا في إيران"، وأضاف، "هؤلاء كن مجموعة من الفتيات يلعبن بالمسدسات المائية ويستمتعن بوقتهن. انظروا كيف يتعرضن للهجوم بوحشية من قِبل قوات الأمن لأنهن يستمتعن بوقتهن".
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