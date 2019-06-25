كاتبة تتهم "ترامب" بالاغتصاب داخل متجر: سعيدة لأنني لست من نوعه المفضل

قالت الكاتبة، إي جان كارول، لشبكة قنوات "سي إن إن"، إنها سعيدة لأن الرئيس الأمريكي دونالد تامب لا يعتبرها من نوعه المفضل: "أنا أحب ذلك، وسعيدة للغاية لأنني لست من النوع الذي يفضله".

ترامب يرد على كاتبة اتهمته بالاغتصاب داخل متجر: "ليست نوعي المفضل"

وأضافت كارول: "أردت أن أنسى ذلك، لقد كنت غبية في أنني لم أفكر في هذا كحالة اغتصاب، فكرت به فقط على أنه حادث عنيف يشبه القتال".

وبحسب "سكاي نيوز"، رواية كارول التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.

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وأوضحت أنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرجدورف جودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

وتابعت كارول، التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة".

وبينت كارول أن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس، مضيفة "لم أتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك علي".

وأشارت صحيفة " التيلجراف" إلى أنه خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، اتهمت أكثر من 12 امرأة "ترامب" بالاعتداء الجنسي في السنوات السابقة، بينما أنكر"ترامب" هذه المزاعم وقال إن النساء يكذبن.

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