رجاء الجداوي: "مبحبش أداري التجاعيد.. واسمي الحقيقي نجاة"

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها سعيدة بجميع التجارب التي خاضتها في كافة مراحلها العمرية، إضافة إلى اعتزازها بكونها جدة، "مبحبش أداري تجاعيد وشي، ولو حبيت أخبي أكيد هبقى وحشة، لأن كل تجعيدة بتقول عن قصة نجاح وإحتمالية فشل".

وكشفت رجاء، أثناء حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طة ونهى عبدالعزيز، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "dmc" عن اسمها الحقيقي، قائلة "اسمي في الشهادة نجاة علي حسن، ولكن أتغير في مدرستي الداخلية لرجاء، وأنا معرفش نجاة دي، وبحب اسم رجاء، وجوزي الله يرحمه كان يقولي جوئة، وبحب حفيدتي لما تقولي (أنا)".

كما تحدثت عن لقب "سمراء النيل"، التي حصلت عليه، "كنت رايحة أتفرج وكنت فاكة ضفايري، وكنت شكلي بنت سمراء شكلي لطيف، ومكنتش مبهرة في الجمال، وقعدت على المدرج أتفرج على المتسابقات، ولكن لم تعجب اللجنة بأي من الحضور، فدوروا بين اللي قاعدين وطلعوني ولبسوني الشريط، وحصلت على لقب "سمراء القاهرة"، وقالولي هتخشي ملكة القطر المصري".

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يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1938، وتبلغ من العمر 80 عاما، وهي من مواليد محافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتزوجت من اللاعب الراحل حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي، سابقا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم "غريبة"، الذي أنتج عام 1958، وتصل سنوات عملها السينمائي إلى 60 عاماً.

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