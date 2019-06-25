"عندها فرح".. "أم مكة" لن تشجع صلاح من الاستاد غدا

يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغولي، غداً الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتتوجَّه الأنظار كالعادة إلى زوجات اللاعيبن وكيفية دعمهن واحتفالهن بهم، وفي مقدمتهن زوجة نجم نادي ليفربول، محمد صلاح.

في مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، كانت "أم مكة" مشغولة بتجهيزات فرح ابنة خالة محمد صلاح، وفيما يبدو أن الأمر نفسه لا يزال مستمرا، فقد أكد مصدر مقرب من عائلة اللاعب المصري الحائز على الحذاء الذهبي في تصريحات لـ"هن"، أن "أم مكة" لن تتمكن من مشاهدة المباراة في ستاد القاهرة.

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وأضاف المصدر، أن التجهيزات لفرح ابنة الخالة تجري على قدم وساق، ما يمنع ماجي محمد صادق زوجة صلاح من حضور المباراة، وستكتفي بمشاهدة وتشجيع زوجها من المنزل.

وأشار إلى أن "ماجي" ستدعم زوجها تليفونيا من حين لآخر، لتطمئن على صحته وجريان الأمور بشكل جيد، هي ووالدته.

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