الامارات | هاتف «إنرجايزر» بـ 50 درهماً.. وهذه مواصفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف «إنرجايزر» بـ 50 درهماً.. وهذه مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «إنرجايزر» الهاتف Energy E12 الجديد، والذي يبلغ سعره 12 يورو فقط (نحو 50 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف Energy E12 الجديد يعتبر ثمرة التعاون مع شركة «أفنير تيليكوم» الفرنسية، وهو يندرج ضمن فئة الهواتف الأساسية؛ إذ يعد خياراً مثالياً لمَن يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

ويأتي الهاتف الجديد بارتفاع 12 سم وعرض 5 سم ووزن 92 غراماً بحيث يسهل وضعه في الجيب.

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ويشتمل الهاتف على شاشة QQVGA قياس 8ر1 بوصة، مع بطاقتي SIM وذاكرة داخلية سعة 32 ميغابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 ميغابايت، مع إمكانية توسعة الذاكرة لما يصل إلى 16 غيغابايت ببطاقة MicroSD.

كما يشتمل الهاتف الجديد على كاميرا VGA في الأمام والخلف مع دعم لتقنيتي البلوتوث و2G والراديو وMP3 وكشاف.

وتكفي البطارية سعة 1000 مللي أمبير ساعة الهاتف لمدة 5ر6 أيام، في وضع الاستعداد أو العمل المتواصل لمدة ثماني ساعات لإجراء المكالمات الهاتفية أو تشغيل موسيقى MP3.