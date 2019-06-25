الأيلاينر البني لمكياج عيون صيفي دافئ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - على الرغم من أن الأيلاينر الأسود هو الخيار الأول بالنسبة إلى كثيرات منا، حتى بالنسبة إلى خبراء التجميل، فقد استطاع الأيلاينر البني، بتركيبته السائلة أو الجافة، أن يسجّل مكانته في مكياج العيون وأن يثبت بأنه قادر على منحها إطلالة ساحرة وجذابة تماماً كالأسود. ولهذا الصيف، يعتبر الأيلاينر البني خياراً مناسباً خاصة مع المكياج البرونزي الذي يعكس جمال هذا الفصل ويحاكي أجواءه الحارة. وإذا كان الأيلاينر الأسود يزيد من جاذبية عينيك وسحرهما، فإن الأيلاينر البني يمنحهما نظرة غامضة ويزيد من كثافة رموشك خاصة إذا تم وضعه على محاذاة الجفون العليا والجفون السفلى وتخفيف حدّته بواسطة الفرشاة الصغيرة.





ولعام 2019 تضافرت جهود العلامات التجارية في تقديم مستحضرات تجميل تناسب مكياجك الأنيق، وكان أبرزها مجموعات الأيلاينر البني التي نعرضها عليك:



Kat Von D Beauty Tattoo Eyeliner

يتميّز هذا الأيلاينر بتركيبة غنيّة تجعله أشبه بالتاتو حيث أنه يبقى لفترة طويلة. يُفضّل تحديد رسم الأيلاينر بقلم كحل جاف قبل تطبيقه حتى وإن كنت محترفة لأن هذا المستحضر يصعب إزالته بسهولة.

Kat Von D



Smashbox Always Sharp Waterproof Kohl Eyeliner

بتركيبة كريمية ناعمة يسهل رسمه حيث ينساب برفق على حدود الرمش. يمكن استخدامه لرسم خط رفيع أو كظلال عيون من خلال تخفيفه بالفرشاة.

Smashbox



MAC Fluidline Eyeliner Gel

قد تتردّد كثيرات في اختيار هذه التركيبة من الأيلاينر التي تأتي كالهلام. ولكن عند تطبيقه يتّضح أنه سهل الاستعمال ويترك تأثيراً جذاباً على ملامح وجهك.

MAC



Sephora Collection Retractable Waterproof Eyeliner

من المعروف عن التركيبة الكريمية أنها سلسلة ويسهل انزلاقها، أي أن رسم الأيلاينر ذات تركيبة الكريم تكون أسهل من قلم الأيلاينر الجاف وحتى الأيلاينر السائل.

Sephora

Charlotte Tilbury The Classic Eye Powder Pencil

على عكس الأيلاينر الكلاسيكي، تمنحك تركيبة البودرة حرية الاستمتاع برسم الخط الذي ترغيبن به. وإذا كنت تبحثين عن خط أيلاينر ذات تأثير ضبابين بإمكانك الاستفادة من هذه التركيبة وتطبيقها كالظلال فوق خط رموشك تماماً.

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Charlotte Tilbury



Marc Jacobs Beauty Highliner Crayon Eyeliner

إذا كنت تفضّلين تركيبة الأيلاينر الكريمية ولكنها لا تعرفين كيفية استخدامه بواسطة الفرشاة، فما عليك سوى اختيار هذا الأيلاينر من Marc Jacobs. فهو يمنحك هذه التركيبة بقلم عملية سهل الاستعمال.

Marc Jacobs



Nyx Professional Jumbo Eye Pencil

لمكياج عيون قوي أو لمكياج العيون الدخاني، يعتبر هذا الأيلاينر الخيار الأمثل. فهو يمنحك خطاً عريضاً لافتاً كما بإمكانك استخدامه كظلال عيون بتركيبة كريمية.

NYX

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