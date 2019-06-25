كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - خل التفاح له الكثير من الفوائد المذهلة لصحة البشرة بشكل عام، كما أنه يحافظ على جمال ونعومة قدميكِ، ويزيل التشققات، والجلد الميت بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين A و C. كما أنه يلعب دورًا مهمًّا في التخلص كذلك من رائحة القدمين الكريهة، كونه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. ماسك الغليسرين لحماية قدميكِ من الأحذية المفتوحة بالصيف



خلطات من خل التفاح للـ عناية بقدميكِ

ماسك خل التفاح وقطرات زيت الزعتر ماسك خل التفاح وقطرات زيت الزعتر - كوب خل تفاح

- ليتر ماء دافيء

- 3 قطرات من زيت الزعتر زبدة الشيا... فوائدها وأضرارها ودورها في تبييض البشرة



في وعاء عميق اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

انقعي قدميكِ بالخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي قدميكِ بعدها بالماء الفاتر وجففيها.

ننصحكِ بعمل الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحفاظ على صحة قدميكِ.

ماسك خل التفاح والحليب Advertisements كيفية الاعتناء بالقدم في فصل الصيف - 2كوب خل تفاح

- 2 ليتر ماء دافىء

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ربع كوب حليب فوائد مذهلة لحليب جوز الهند على بشرتِك



اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء عميق.

انقعي قدميكِ بالخليط لمدة 20 دقيقة، ومن الممكن أن تسخدمي حجر القدمين.

اشطفي قدميكِ بعدها بالماء، وبإمكانكِ وضع كريم مرطب وارتداء الجوارب للحصول على نتيجة مضاعفة.

كرري هذا الخليط مرة كل أسبوعين، لتقشير الجلد، ونعومة القدمين. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفات طبيعية من مطبخكِ للعناية بجمال قدميكِ من خل التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.