كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - الخدود المنفوخة والبارزة إحدى سمات جمال المرأة، إلا أنه مع التقدم في السن تصبح الخدود أنحف وأكثر عرضة للترهلات. فإذا كنت تريدين الحصول على خدود سمينة ومنفوخة، سنقدم لك في ما يلي خلطة سريعة وفعالة لتسمين الخدود بعيداً عن البوتكس.





مكونات الخلطة



- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة كبيرة من اللبن.

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- ملغقة كبيرة من العسل.

عسل



طريقة تحضيرها



قومي بخلط كل من النشا واللبن والعسل والخميرة في وعاء مناسب، واستمري في الخلط حتى الحصول على خليط متجانس. من ثم طبقي الخليط على منطقة الخدود مع تدليكها برفق وبحركات دائرية من الأعلى الى الأسفل. بعدها، اتركي الخليط على وجهك مدة خمس دقائق، ومن ثم اغسلي وجهك جيداً بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.

كرري استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً، مع الحرص على ترطيب بشرتك بعد كل مرة تطبقين فيها هذه الخلطة على وجهك.

بشرة نضرة



فوائدها



- تعمل على تكبير الخدود والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

- تساعد في تطهير البشرة من الأعماق والتخلص من السموم والحد من ظهور البثور وحب الشباب والرؤوس السوداء.

- تساهم في شد البشرة وترطيبها وتعمل على تفتيح لونها وجعلها أكثر نضارة.

- تقضي على خطوط الجفاف الرفيعة وتحافظ على صحة البشرة ولمعانها.

- تعمل على التخلص من علامات التعب والبقع الداكنة.

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