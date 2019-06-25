ماسكات طبيعية لتفتيح المنطقة حول أظافرك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - بعض الصبايا لديهنّ معاناة من المنطقة الداكنة حول الأظافر، وهي من المناطق الحساسة في الجسم، والعناية بها كما العناية بأظافرك تماماً، كما أنها مؤشر على ماهية النظام الغذائي الذي تتبعينه، فنقص الجسم للحديد والكالسيوم قد يسبب بعض الاحمرار أو التغير للون داكن بهذه المنطقة. لهذا بعد اتباعكِ نظاماً صحياً، حاولي تطبيق هذه الماسكات؛ للحصول على نتيجة مُرضية.

تبييض الاظافر بالفحم



ماسك صفار البيض والعسل





ماسك صفار البيض والعسل

• المكونات:

- 1 صفار بيضة.

- ملعقة صغيرة عسل.

خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين



• طريقة عمل الماسك:

- اخلطي العسل مع صفار البيضة جيداً.

- ضعي الخليط على المنطقة حول الأظافر، ومن الممكن أن تضعيه على الأظافر أيضاً لتغذية متكاملة.

- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي أظافرك بالماء.

- استخدمي الماسك مرة واحدة أسبوعياً، ولمدة شهر، وسوف تبدئين بملاحظة الفرق.



ماسك الحليب والزبدة والعسل





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ماسك الحليب والزبدة والعسل

• المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة حليب.

- ملعقة صغيرة عسل.

- مكعب صغير زبدة.

حافظي على أظافركِ من التقصف بهذه الزيوت



• طريقة عمل الماسك:

- ضعي الزبدة في وعاء، واهرسيها حتى تبدأ بالذوبان، ثم أضيفي إليها الحليب وقلبيهما جيداً، وبالنهاية أضيفي العسل.

- من الممكن أن تنقعي أظافرك كلها بالمنطقة المحيطة، أو ضعي الخليط على أظافرك، واتركيها لمدة تتراوح بين ثلث إلى نصف ساعة.

- اشطفي يديكِ بعدها بالماء.

- كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعياً؛ للحصول على نتيجة سريعة ومرغوبة.

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