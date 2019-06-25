حسناء برازيلية تخطف الأضواء في مباراة للكرة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أضفت فيرناندا كولومبو –وهي حكمة لمباريات كرة القدم في الدوري البرازيلي – جوا من المرح خلال تحكيمها إحدى المباريات مؤخرا، مما أدى إلى تفاعل عدد كبير من المتابعين لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمنح الحكم البرازيلية فيرناندا كولومبو جائزة الأوسكار، أرفع الجوائز السينمائية التي تقدم عادة للممثلين البارعين، بعد خطفها الأضواء أثناء إدارتها لإحدى المباريات.

فيرناندا عادت لإدارة المباريات بعد عامين من الاعتزال، وقادت مواجهة ودية جمعت بين فريقين مشكلين من نجوم الدوري الإكوادوري للمحترفين.

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الحسناء البرازيلية خطفت الأنظار إليها، عقب قيامها بحركة طريفة أثناء المباراة، حيث وضعت يدها في جيبها موهمة أحد اللاعبين بأنها تهم بتوجيه الإنذار إليه، لكنها فاجأت الجميع عندما أخرجت منديلا ومسحت به العرق من جبينها.

اللاعبون قابلوا حركة الحكم البرازيلية بالضحك والابتسامة، فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنحها جائزة الأوسكار لإتقانها فن الحركة.

وتوصف فيرناندا بأنها الحكم “الأكثر جاذبية” بين سائر الحكام في عالم كرة القدم.