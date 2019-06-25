صور وفيديو| "مخطوفة ولا لأ".. 4 روايات حول "فتاة الموتوسيكل"

واقعة شغلت أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، صور يدعي أصحابها أنها لفتاة مخطوفة على دراجة نارية، حيث نشر أحد المستخدمين صورا لفتاة تتوسط شابين على "موتوسيكل"، بالقرب من نفق قناة السويس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وقال إنه كانت شبه مغيبة أو فاقدة للوعي.

روايات أخرى انتشرت حول هذه الواقعة في سبيل البحث عن الحقيقة، البعض يقول إن الفتاة مخطوفة بالفعل، بينما تنفي مصادر أمنية ورودها بلاغ بالواقعة، وأشار أخرون إلى أن الواقعة مفبركة وأن الفتاة كانت بصحبة شقيقيها، إليكم ملخص فيما جرى تداوله في الـ48 ساعة الماضية.

الرواية الأولى على "فيسبوك"

نشر محمد سعيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بادئا تلك الروايات التي أصبحت متجددة مع كل يوم، مؤكدا أنه كان شاهد عيان على ما حدث في الإسكندرية، وبمجرد رؤيته لفتاة فاقدة للوعي أثناء ذهابه لعمله كالمعتاد كل يوم، أوقف سيارته وحاول أيقاف الموتوسيكل، ولكنه وجد أمين شرطة في الجوار فقرر أن يروي له ما حدث.

خلف الفتاة سارة محمد سعيد وأمين الشرطة، وقال سعيد أنه اطمأن لوجود الفتاة مع أمين الشرطة الذي أوقفهم بعد عدة أمتار، وتوجه سعيد لعمله، وقال في تصريحات لـ"هن"، أنه وثق تلك الواقعة بهاتفه المحمول كي يصدقه جمهور "السوشيال ميديا".

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الجهات الأمنية: محصلش

بالتواصل مع الجهات الأمنية بالإسكندرية، أكد مصدر أمني في تصريحات لـ"هن"، أن أقسام الشرطة لم تتلقى أي بلاغات لنفس مواصفات حالة الخطف هذه من منطقة محرك بك، كما لم يبلغ أمين الشرطة بوجود حادثة ممثالة.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية على أتمة الاستعداد لفك غموض تلك الواقعة، ومعرفة مدى صحتها من عدمه.

طالبة الزقازيق

ربط بعض رواد "السوشيال ميديا"، بين واقعة الخطف تلك وفتاة منطقة الزقازيق التي تدعى رضا محمد الفولي، التي أبلغت والدتها عن اختفائها منذ عدة أيام أثناء ذهابها لدرس الفيزياء، قبل ظهورها في الإسكندرية، الأم قالت في تصريحات لـ"هن"، "لا انا بنتي متركبش موتوسيكلات مع صبيان، واحدة الله يسامحها خلتها تروح معاها إسكندرية، لكن ولاد الحلال ركبوها من الشاطبي، للزقازيق، وأنا بنتي متخطفتش، ومركبتش موتوسيكلات مع شباب".

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ابنة عم الفتاة التي أبلغ عن خطفها كذلك، لم تؤكد كما لم تنفي أنها نفس الفتاة الموجودة على الموتوسيكل، لتظل الحقيقة غائبة وغير واضحة، حيث قالت في تصريحات لـ"هن"، "اه هي شبه بنت عمي بس أنا مش متأكدة ممكن تسألوا مامتها، وهي تأكد أو تنفي، أنا معرفش".

إلى هنا انتهت ثلاثة روايات لخطف الفتاة، ولكن لم تمض عدة ساعات حتى نسجت روايات أخرى.

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دي أختي والقصة متفبركة

نشر حساب يحمل اسم "علاء محمود"، صورا وفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أن الفتاة التي أدعى مستخدمو "فيسبوك" أنها مخطوفة، هي شقيقته، "أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخويا مروان التالت اللي كان راكب معانا".

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وأوضح أن سبب ظهورها بهذا الشكل هو إنها تعاني من إعاقة حركية بسيطة، وكانوا في طريقهم إلى مركز الإعداد في منطقة الخشب بالإسكندرية، وجلس "مروان" خلفهما لأنها كان يسندها ليمنعها من الوقوع، مؤكدا أن كافة الروايات الأخرى ملفقة، بحسب ما قال في تصريحات لـ"هن"، وأكد أنه سيخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من شهر بهم.

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