بالصور| إنجي وجدان تدعم محاربات سرطان الثدي في "بهية"

زارت الفنانة إنجي وجدان مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، في لفتة انسانية منها، ضمن عدد من الزيارات التي أجراها المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، لتقدم الدعم النفسي لمحاربات سرطان الثدي.

وأثنت "إنجي"، على العمل الجماعي الناجح داخل "بهية" لخدمة مريضات سرطان الثدي، وكذا النظافة التي يتمتع بها المكان، مؤكّدة دعمها للمحاربات، والتقطت عددًا من الصور التذكارية داخل المستشفى، مهنئة مجموعة من المتعافيات لتماثلهنّ إلى الشفاء بعد رحلة العلاج.

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مسلسل " طلعت روحي" لاقى ردود أفعال إيجابية، وشاركها البطولة نيكولا معوض، صفاء الطوخي، نهال عنبر، من إخراج رامي رزق الله.

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