محكمة الأسرة بالكويت ترفض دعوى أنغام ضد طليقها لزيادة نفقة ابنها

رفضت محكمة الأسرة بالكويت الدعوى التي أقامتها المطربة أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي "فهد"، لزيادة نفقة ابنهما "عبد الرحمن"، المقيم في مصر.
وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، حركت أنغام هذه الدعوى القضائية بسبب أزمات عديدة حدثت بينهما، عقب طلاقها بعد زواج دام منذ عام 2004 وانفصلا في عام 2007.
يذكر أن أنغام شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تجمعها بنجلها، أطلت خلالها بدون خاتم زواج.
في آخر ظهور لها.. أنغام بصحبة ابنها بدون خاتم الزواج
وأطلت المطربة المصرية ونجلها بـ"تيشرتات" المنتخب المصري، عبر حسابها على "انستجرام"، لدعم الفريق الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنعقدة حاليا بالقاهرة، معلقة: "شجع منتخب مصر، في 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين".
بعد ظهورها بدونها.. أنغام ترتدي "الدبلة" خلال بروفات حفلتها بجدة
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