بالصور| حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته "تاليا": "بحبك أوي"

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احتفل نجم نادي الزمالك المعتزل حازم إمام، بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "إمام" 5 صور لابنته في فعاليات مختلفة، من بينها صورة تجمعها مع مجموعة من اللاعبين من بينهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ومحمود كهرباء والفنان أحمد فهمي، بالإضافة إلى صورتين تجمعها به.
وهنأ نجم نادي الزمالك نجلته، قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا تاليا، بحبك أوي أوي أوي"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.
وحصد المنشور على ما يزيد على 15 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة لـ"تاليا" بعيد ميلادها، من بينها: "البنوتة شبهك أوي"، و"شكلها أجنبية خالص"، و"احجزهالي علشان اتجوزها لما تكبر".
"17 سنة حب و3 بنات".. النص الحلو بحياة حازم إمام في عيد ميلاده الـ44
شارك حازم إمام، الجمهور بصورة لبناته الثلاث، "هايا، تاليا، ولولوا"، منذ أيام، عبر حسابه الشخصي، مرتديات "تيشيرت" المنتخب الوطني، بشعر منسدل، وإطلالات بسيطة، مُعلقًا: "شجع مصر"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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