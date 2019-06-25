بالصور| مادونا بفستان قصير من توقيع مصمم أزياء عربي

لفتت نجمة البوب العالمية مادونا الأنظار بإطلالتها، خلال لقائها مع المذيع الأمريكي الشهير جيمي فالون، وشاركت جزء من كواليس المقابلة مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مادونا بفستان قصير، يجمع بين اللونين الأسود والأزرق، والذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، مع ارتدائها قبعة سوداء متوسطة الحجم.

وظهرت نجم البوب العالمية خلال رقصها مع المذيع الأمريكي، في مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية، على هامش لقائها معه.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي تجاوز الـ840 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى مئات التعليقات المعجبة بإطلالة "ملكة البوب".

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وبدوه، علق مصمم الأزياء اللبناني على إطلالة النجمة الأمريكية، عبر "إنستجرام"، قائلًا: "مادونا الرائعة ارتدت أزياء من مجموعة خريف وشتاء 2019-2020 لإيلي صعب، خلال لقائها مع الإعلامي جيمي فالون".

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