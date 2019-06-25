الامارات | "ملك الكوكايين" الإيطالي يهرب من السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن "ملك الكوكايين" الإيطالي يهرب من السجن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الداخلية في أوروجواي إن رئيس عصابة إيطالية شهير مسجونا في أوروجواي منذ عام 2017 فر من السجن الليلة الماضية أثناء انتظار ترحيله إلى إيطاليا.
وكان روكو مورابيتو أهم الهاربين المطلوبين من أفراد عصابة ندرانجيتا بمدينة كالابريا، وهي أقوى جماعات الجريمة المنظمة في إيطاليا وإحدى أكبر موردي الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.
وكان مورابيتو البالغ من العمر 52 عاما والذي يُطلق عليه لقب "ملك الكوكايين" قد اعتقل بعد أن ظل هاربا عشرين عاما من إدانته في قضايا الارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مواربيتو وثلاثة آخرين هربوا في ساعة متأخرة من الليل من خلال سقف سجن كارسيل المركزي السابق، والذي يطلق عليه حاليا اسم المركز الوطني لإعادة التأهيل، إلى مبنى مجاور.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني "إنه أمر مثير للقلق وخطير أن يتمكن مجرم مثل روكو مورابيتو زعيم عصابة ندارنجيتا من الهرب من سجن في أوروجواي أثناء انتظار تسليمه لإيطاليا".
وأضاف "أقدم تعهدين أولا: إلقاء الضوء على ملابسات الهروب وسأطلب تفسيرات فورية من حكومة مونتفيديو. وثانيا: سنواصل تعقب مواربيتو أينما كان للزج به في السجن مثلما يستحق".
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