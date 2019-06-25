الأشعة فوق البنفسجية تؤذي شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذر مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشيكه من أن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي الشعر؛ حيث إنها تتسبب في جفاف الشعر وتقصفه، فضلًا عن فقدانه للونه ورونقه.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح فاينيتشيكه باستعمال المستحضرات المخصصة لحماية الشعر من الأشعة فوق النبفسجية مثل الاسبراي الواقي من الشمس مع مراعاة أن يكون ذا مُعامل حماية "SPF" يبلغ 50.

كما توجد مستحضرات شامبو ذات فلاتر للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، فضلا عن وجود مستحضرات “After-Sun”، والتي يتم استخدامها بعد تعرض الشعر لأشعة الشمس.

وأشار مصفف الشعر الألماني إلى أنه من الأفضل تغطية الشعر بواسطة قبعة أو وشاح.