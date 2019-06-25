بالفيديو| المرأة الحصان.. تقفز فوق الحواجز كالفرس الجامح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة نرويجية تدعى آيلا كيرستين، وتلقب بـ"المرأة الحصان" بسبب المهارات غير العادية التي تجيدها من هرولة وقفز فوق الحواجز كالحصان الجامح.

وبحسب "روسيا اليوم"، اشتهرت كيرستين التي تبلغ من العمر 30 عاما على نطاق واسع بعد انتشار مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موهبتها النادرة.

وخلال لقاء صحفي قالت كيرستين إنها تعشق الفروسية منذ صغرها، وأن أهلها لم يستطيعوا تلبية رغبتها بشراء حصان تركبه عندما كانت طفلة بسبب عدم قدرتهم المالية على شرائه والاعتناء به في ذلك الوقت، فقررت يومها أن تصبح هي نفسها حصانا يقفز ويعدو مسابقا الريح.

وعلى ما يبدو أن كيرستين تدربت كثيرا لتصل لهذه الدرجة من اللياقة البدنية والحركية لتضاهي الفرس الحقيقية في القفز فوق الحواجز مهما بلغ ارتفاعها.

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