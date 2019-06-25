كارلي كلوس بفستان زفاف "كاجوال" في عُرسها الثّاني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ارتباط العارضة الشّهيرة كارلي كلوس، برجل الأعمال، جوشيا كوشنر، لأوّل مرّة في عام 2012، عقدا خطوبة رسميّة في يوليو الماضي. وبعدها، أقاما حفل زفاف حميميّ في ولاية نيويورك، في أكتوبر الماضي.

والآن، وبعد أشهرٍ من زواجهما، أقامت كلوس وكوشنر احتفالًا ثانيًا بالزّفاف، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في ساراتوغا بولاية وايومنغ هذه المرّة، حيث قاما بدعوة المزيد من أصدقائهم، لحضور الحفل، مثل ديريك بلاسبيرغ، وكاتي بيري، وأورلاندو بلوم، وتمّ توثيق الاحتفال على حسابيهما في إنستغرام.

بينما ارتدت كلوس فستانَ زفاف تقليديّ أنيق، من العلامة الفرنسيّة، ديور، خلال حفلها الأوّل في العام الماضي، اختارت هذه المرّة فستانًا أبيض اللّون ماكسي، بقصّة الأكتاف المنسدلة من علامة جوناثان سيمخاي، من مجموعة المصمّم، لموسم ربيع وصيف 2019، تميّز بنمط مستوحى من الويسترن، وكان مناسبًا لمكان إقامة الحفلة، والذي كان عبارة عن مزرعة جميلة.