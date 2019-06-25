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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّ باراك، وميشيل أوباما، إلى الثنائيّ العالميّ جورج وأمل كلوني في رحلة قارب مثاليّة في بحيرة كومو بإيطاليا، وبالنّظر إلى مستوى الضّيوف، فليس من المستغرب أنْ تكون الرّحلة شيّقة للغاية.
وخطفت أمل كلوني، الأنظار بفستان ماكسي يليق بالسّجّادة الحمراء، حيث ارتدت فستانَ روز غاردن الصّيفيّ من غوتشي، والذي يبلغ سعره 4,600 دولار، الفستان الذي تميّز بدمجه بين الظلال الأكثر شعبيّة هذا الصّيف، وهي الورديّ السّاخن وبرتقالي النيون، فكانت النتيجة جذّابة، وتميّز الفستان بتنورة متعدّدة الطّيّات، وياقة عنق بقصّة الهالتر، وأتى مطبعًا بزهور ورديّة.
أما ميشيل أوباما، فطغى طابع الكاجوال على إطلالتها، حيث ارتدت بلوزة بيضاء، وسروالًا أسود، وصندلًا مسطّحًا.
وفي الوقت نفسه، لم يكن طابع الأناقة غائبًا عن إطلالة الرّجُلين، جورج وباراك، حيث اختارا بدلات رسميّة لهذه المناسبة باللّونين الرّمادي، والأسود على التّوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل كلوني تُرافقُ ثنائيّ أوباما بفُستانٍ صيفيّ من غوتشي باهظ الثّمن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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