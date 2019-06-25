كيف تكتشف الاكتئاب لدى كبار السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يعد الاكتئاب من المتاعب الشائعة لدى كبار السن، ومع ذلك يعتبر تشخيصه أمرا صعبا؛ نظرا لتشابه أعراضه مع أعراض أمراض أخرى. فكيف يمكن اكتشاف الاكتئاب لدى المسنين؟

للإجابة عن هذا السؤال قال البروفيسور الألماني أولريش هيجيرل إن الاكتئاب لدى المسنين له أسباب عدة، منها فقدان شريك الحياة أو شخص عزيز على القلب أو الإصابة بأمراض خطيرة أو الإحساس باقتراب الحياة من خط النهاية.

أعراض نفسية وجسدية

وأضاف أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي وطب الأعصاب أن الاكتئاب له أعراض نفسية وجسدية تتمثل في الشعور بالحزن والكآبة وفقدان الأمل والدوافع والانهزامية وعدم الإحساس بقيمة الذات، بالإضافة إلى الإرهاق المستمر والخمول، مع استمرار هذه الأعراض على مدار فترة زمنية طويلة.

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ومن جانبها قالت الدكتورة إريس هاوت إنه ينبغي أولا استبعاد بعض الأمراض الأخرى مثل أمراض الغدة الدرقية ونقص فيتامين B والخرف؛ فعلى سبيل المثال يعاني مريض الاكتئاب من اضطرابات الكلام والذاكرة، وهي أعراض تنذر أيضا بالإصابة بالخرف.

ولا يتمكن مريض الخرف من تذكر التاريخ أو معرفة مكان تواجده الحالي، بينما يمكن لمريض الاكتئاب معرفة ذلك. ويمكن الفصل في ذلك بشكل قاطع من خلال إجراء فحوصات بالأشعة المقطعية أو تصوير بالرنين المغناطيسي.

علاج نفسي ودوائي

وأضافت أخصائية الطب النفسي والعلاج النفسي أنه في حال التحقق من الإصابة بالاكتئاب، فيمكن حينئذ علاجه بواسطة العلاج النفسي أو الأدوية أو بكليهما، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، طالما أن الحالة الصحية العامة تسمح بذلك.

ومن المهم أيضا مواجهة العزلة من خلال الانخراط في الأنشطة الاجتماعية وممارسة الهوايات ومقابلة الأصدقاء والمعارف بانتظام؛ حيث يسهم ذلك في رفع الروح المعنوية وتحسين الحالة المزاجية واستعادة الإحساس بقيمة الذات.