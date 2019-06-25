تألقي بقميص هاواي هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يتربع قميص هاواي على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة زاهية ومبهجة تشيع أجواء العطلات الشاطئية المرحة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن قميص هاواي مستعار من عالم الموضة الرجالي، مشيرة إلى أنه يمتاز بأكمام قصيرة ويزدان بنقوش الزهور والنباتات والأغصان والفواكه الاستوائية ذات الألوان الجذابة.
وأضافت مايروزه أن قميص هاواي، الذي يستحضر روح التسعينيات الجذابة، يتسم بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع سروال أو تنورة أو شورت جينز.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع تنورة القلم الرصاص "Pencil Skirt"، التي تمتاز بقصتها الضيقة، مع مراعاة أن تكون متوسطة الطول، على أن يتم إدخال القميص في التنورة.
ومن المهم أيضا التخفيف من حدة الألوان الزاهية للقميص بتنسيقه مع قطع تكتسي بألوان هادئة مثل الأسود والأبيض والكريمي.
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