"الخوف من الحسد"، من المشاكل التي تؤثر بشكل أساسي على العلاقات والتعاملات بين الأسر العربية، والتي تدفع البعض إلى الكذب، خوفا من زوال النعمة.
وبدورها، تحدثت دار الإفتاء المصرية عن حل شرعي لتلك المسألة الفقهية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: إنه للتعامل مع قضية "الحسد" بين الأقارب، يجب الالتزام بقول رسول الله ﷺ: "لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 2000 تسجيل إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء عن الخوف من حسد الأقارب: التزموا بالشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.