دار الإفتاء عن الخوف من حسد الأقارب: التزموا بالشرع

"الخوف من الحسد"، من المشاكل التي تؤثر بشكل أساسي على العلاقات والتعاملات بين الأسر العربية، والتي تدفع البعض إلى الكذب، خوفا من زوال النعمة.

وبدورها، تحدثت دار الإفتاء المصرية عن حل شرعي لتلك المسألة الفقهية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: إنه للتعامل مع قضية "الحسد" بين الأقارب، يجب الالتزام بقول رسول الله ﷺ: "لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 2000 تسجيل إعجاب.

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