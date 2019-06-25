فتيات يواجهن مشكلة الخطيب العصبي.."أميرة": "ممكن يضربني أدام الناس"

"بيضربني أدام الناس، ممكن يسبني ويمشي في الشارع"، شكاوى تتشابه مع الكثير من شكاوى الفتيات المرتبطات بشاب عصبي، فهي تمثل معاناة حقيقية لـ هن، نرصد في هذا التقرير معاناة بعضهن مع الخطيب العصبي.

تروي منى طارق، 25 عامًا، معاناتها مع خطيبها بعد مرور شهرًا على الخطبة: "كنت عارفة أن خطيبي عصبي بس متوقعتش إنه بالعصبية دي غير بعد الخطوبة"، حاولت "منى"، أن تصف معاناتها مع خطيبها، الذي لم تر فيه عيوب أخرى سوى العصبية كما ذكرت أثناء حديثها لـ "هُن".

تجنبي الأغبياء.. 7 خطوات بسيطة للتخلص من العصبية

من المواقف التي لم تتمكن الفتاة العشرينية من نسيانها حتى الآن عندما اعتدى عليها خطيبها الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، بالضرب في أحد المطاعم: "كان عزمني على الغداء وعلشان الأكل اتأخر علينا شوية قالي يلا نمشي من هنا وصوته علي ولما طلبت منه يهدى قالي هو أنا مجنون وضربني أدام الناس".

قررت "منى"، عقب هذا الموقف فسخ الخطبة ولكن حبها له ووعده لها بأن ذلك لم يتكرر ثانيًا، جعلها تتراجع عن قرارها: "طلبت منى فرصة تانية بس برضه مفيش فايدة".

"بيستنى الغلطة علشان يتعصب"، بهذه الكلمات بدأت تقى طارق، 29 عامًا، حديثها محاولة وصف عصبية خطيبها والتي زادت بعد وفاة والدته كما ذكرت.

Advertisements

تقول الفتاة العشرينية: "كل يوم خطيبي بحال يوم هادي ويوم عصبي حسب حالته المزاجية وأي عصبية بتكون معايا أنا وخاصة بعد وفاة والدته"، متابعة أنها في أول 5 أشهر حاولت تجاوز عصبية خطيبها، وخاصة أنها تعلم بحبه لها.

أعراض الانهيار العصبي.. من بينها الوحدة

إحراج لم تتمكن "تقى"، من وصفه عندما ينهرها دون مراعاة لأماكن وجودهما: "مش بيراعي أي حاجة اللي هو عايزة بيعمله مرة سبني في الشارع ومشي وقالي عقاب ليك لما طلبت منه يعرض نفسه على دكتور نفسي".

وفي ذلك أكدت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الرجل العصبي لا يتغير بسهولة وذلك لأن جهازه العصبي يتكون بهذا الشكل.

وأكدت أثناء حديثها لـ "هُن"، أن الرجل الذي يتسم بالعصبية يلقى اللوم دائمًا على خطيبته أنها من تدفعه لذلك، مشيرة إلى أن هناك درجات من العصبية بعض منها تستطيع الفتاة التعامل معها، ويجب على الفتاة ألا تقبل بالتعدي عليها بأي صورة من الصور.

​